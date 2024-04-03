攝影後輩眼中張照堂 低調而難以企及

（中央社記者王寶兒台北3日電）攝影大師張照堂2日逝世，享壽81歲，其領域除以鏡頭橫跨紀實與創作，對攝影界而言，還是以文字記錄台灣攝影史的重要人物。攝影家何經泰認為，張照堂是對現今台灣攝影圈影響最大的老師。

張照堂最早接觸攝影始於初中3年級，他在22歲時與高中社團指導老師鄭桑溪一同舉辦「現代攝影展」，並分別於台北、高雄展出，自此闖出名聲，陸續任職於媒體，或是拍攝廣告、電影等。到了1999年，他摘下第3屆國家文藝獎，除是首名獲得該獎的攝影家，還是以「美術」類別得獎。

張照堂當時於得獎感言中表示，美術獎頒給一個影像工作者，令許多人意外，但未嘗不是回到最原始、簡單的基本認知上。當影像與其他藝術並列時，常被低估原創性與貴重性。然而「不論科技再怎麼發明，電腦再怎麼日新月異的數位合成，攝影作為藝術的一環，還是得靠人腦完成。」

張照堂的特色是總能在直觀事件中找到屬於自己的特殊視角，像是他執掌「殺夫」電影拍攝工作，同時也會捕捉場邊工作人員與電影拍攝場景，但卻又非傳統定義的劇照。

何經泰表示，張照堂作品眾多，至每個人心中都會有其經典之作，「我們總在後面學習著他，我自己也曾模仿過他的拍法，但發現無法超越。」而張照堂總能找到靈光一瞬，「像是他的早期實驗性作品中有不少街頭抓拍，你一看就會被觸動，那麼巧妙的瞬間，非常天才。」

張照堂作品不僅多，接觸領域也廣，在平面影像、紀錄片到電影圈都擁有一席之地，他過去長期任教於台南藝術大學，是學生口中的「哆啦老師」，教學工作中從不吝嗇分享，還會在專欄中書寫他所推薦的學生作品。

近年以劇照作品屢獲獎項肯定的攝影家劉振祥，曾是張照堂書寫對象之一。劉振祥今天向中央社記者表示，綜觀現今台灣攝影界發展，張照堂影響一整個世代的後進影像工作者，除鼓勵後輩，早期還致力書寫幾乎要被世人遺忘的台灣攝影家，「他的格局就是這麼大，在我們還沒意識到歷史脈絡前就注意到這些。」

劉振祥指出，張照堂對於音樂的研究也是外界鮮少關注的，包含林生祥、鍾永豐等人都受其影響。劉振祥提到，「他（張）很早成名，年輕人對他畢恭畢敬，但他是非常隨興而低調的人，常常走路、坐捷運、騎一台很破的摩托車遊走在街頭巷尾，尋找他想拍的，智慧型手機出來後也常拿手機拍，可以說一直創作到拿不動機器為止。」（編輯：張雅淨）1130403