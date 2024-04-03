攝影家張照堂辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

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（中央社記者王寶兒台北3日電）攝影家張照堂昨天辭世，享壽81歲。文化部長史哲今天聞訊深表哀悼與敬意，文化部將呈請總統明令褒揚。

史哲透過新聞稿表示，張照堂投身攝影、電視、電影、紀錄片、實驗電影等多元影像藝術創作領域，以實驗性、紀錄性及報導性作品特色，為台灣影像藝術開創嶄新境界。

張照堂1943年出生於板橋，畢業於國立台灣大學土木學系，曾任職於中國電視公司、公共電視籌備委員會、超級電視台等，1997年起任教於國立台南藝術學院（後改制為國立台南藝術大學）音像紀錄研究所，曾任音像媒體中心主任、音像藝術學院院長等職務，2009年退休後獲聘為南藝大榮譽教授。

文化部表示，張照堂曾說：「拍照可以打發時間。」他於高中時期加入攝影社，與前輩攝影家鄭桑溪學習攝影，大學時代喜愛拍攝概念式影像，藉由攝影傳達自我意念，而後以獨特的攝影圖像，建立戰後台灣風格影像語言。攝影作品極具思考性與深刻性。

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張照堂也是台灣實驗電影先驅，長年投入於紀錄片及影像工作，為諸多電影工作者的啟蒙者及引領者，「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」系列影片均為經典，曾獲金馬獎及金鐘獎肯定。

除影像創作外，張照堂於1988年出版「影像的追尋：台灣攝影家寫實風貌」，更系統性介紹33名台灣攝影前輩，建立台灣寫實攝影歷史系譜，也曾主編「台灣攝影家群象」叢書，並有「鄉愁．記憶．鄧南光」、「看見淡水河」、「看見原鄉人：台灣客家光影紀事」、「女人、台北」、「老‧台北‧人」、「認真的台北人」、「家園重見」等著作，為台灣攝影留下深刻且寶貴資產。（編輯：李亨山）1130403