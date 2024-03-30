文壇巨擘齊邦媛辭世 文化部長史哲表達哀悼與敬意

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）集評論家、翻譯家、散文家於一身的作家齊邦媛28日辭世，享嵩壽101歲。文化部長史哲聞訊深感不捨與哀悼。

史哲表示，齊邦媛一生如同其巨作「巨流河」，是文學巨河，為台灣引進文學思潮，也為台灣文學注入暖流，更是首位為台灣文學搭起與世界溝通橋樑的重要譯者，且憑對文學無比深厚的熱誠與專業，讓全世界知道台灣不僅是一個地理、政治、經濟的存在，也是一個擁有豐富文化的國家

齊邦媛1924年出生於遼寧鐵嶺，武漢大學外文系畢業。曾於美國、德國等大學講授台灣文學，返台後擔任中興大學外文系創立的首任系主任。任職國立編譯館期間，推動國民中學教科書的改革，將楊逵、黃春明、楊喚等台灣本土作家的作品編入教科書。後於台大外文系授課，退休後獲頒聘為名譽教授。2009年獲頒第5屆總統文化獎、2014年獲第34屆行政院文化獎。

文化部今天發布新聞稿指出，齊邦媛所撰回憶錄「巨流河」，描述出生到移居台灣的過往，引起重大迴響，曾獲第34屆金鼎獎圖書類非文學獎、第四屆亞洲出版大獎最佳著作獎，且已外譯為英文、德文、日文版本。

齊邦媛所主編的「中華民國筆會英文季刊」為台灣文學外譯先聲，與學者王德威、馬悅然合作一系列「台灣當代中文文學」（Modern Chinese Literature from Taiwan）也推動許多代表性作家，如吳濁流、王禎和、黃春明、李喬、鄭清文、朱天文與平路等人的作品外譯，為日後台灣文學作品推向國際奠定厚實基礎。

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齊邦媛曾公開呼籲設立「國家文學館」，亦於2003年於台南成立，2012年國立台灣文學館成立「台灣文學外譯中心」，齊邦媛也親自於牌匾上提筆落款，鼓舞曾參與催生成立的台文館繼續以「加法」精神，為外譯工作努力。

文化部表示，齊邦媛是推動台灣文學評論及翻譯先驅，其一生作育英才無數，為人師表、文學風範，都讓人無限追思，也為台灣文學史上帶來深遠影響，對於文壇巨擘的殞落，文化部表達深切悼念與敬意。（編輯：龍柏安）1130330