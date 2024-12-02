王維中看好友陳晨威12強好表現 笑稱有傳授秘訣

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（中央社記者楊啟芳台東2日電）世界12強棒球賽台灣隊陳晨威表現亮眼，他的好友王維中也有全程觀看。王維中今天表示，陳晨威的滿貫砲對氣勢有很大影響，並笑說陳晨威今年長打提升是因為有經過自己的調整。

中職樂天桃猿隊陳晨威和味全龍隊王維中一直以來都有好感情，陳晨威這次在12強賽攻守俱佳的表現，王維中也看在眼裡。王維中今天提到，陳晨威在12強預賽首戰對韓國轟出滿貫砲很重要，「我自己覺得那支滿貫砲拉起氣勢，後面比賽就愈來愈順。」

「快腿」陳晨威在今年球季長打火力升級，12強賽也有關鍵火力貢獻，對此王維中笑說：「經過我的調整，他的力量愈來愈大，打出去的球愈來愈遠。」至於傳授了什麼秘訣給陳晨威，王維中笑說：「這是機密，我跟他自己知道就好。」

王維中認為，這次12強賽台灣隊打出的成績超乎想像，在關鍵時刻打擊都有發揮，投手將失分降到最低，守備上也沒有瑕疵，「從大巨蛋到日本都表現很好，我都有在看。」

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透過這次12強賽，好友陳晨威及其他冠軍國手都「圈粉」無數，王維中說：「這是他們應得的，也希望透過這次比賽讓更多人喜歡棒球，希望不只是一日球迷，明年球季連星期二、星期三（觀眾）都可以爆滿。」

第31屆原棒協關懷盃進入最後一天，王維中與哥哥王躍霖這次也沒缺席，在一旁看小朋友比賽、也跟小球員講話聊天。王維中說：「當他們在跑壘、打擊都會想到自己小時候，還有接球失誤的時候，我以前也是這樣，會很怕尷尬、怕被教練罵。」（編輯：張雅淨）1131202