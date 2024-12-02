王躍霖兄弟檔不缺席關懷盃 堅持每年參與傳承

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（中央社記者楊啟芳台東2日電）第31屆原棒協關懷盃今天進入最後一天，中職球員王躍霖、王維中兄弟今年也沒缺席，王躍霖表示，小時候打關懷盃時就夢想著有朝一日可以跟大學長一樣，如今也想一直傳承下去。

原棒協每年都會在球季結束後舉辦關懷盃棒球賽，輪流在花蓮、台東進行，讓宜蘭、花蓮、台東地區球隊，或有一定比例以上原住民球員的球隊一同參與，最大特色就是場邊都會有職棒球員監場，進行場地整理、與小球員互動等。

雖然今年出席的職棒球員較少，但一直以來都會參與的王躍霖、王維中兄弟仍未缺席，王躍霖指出，自己成為職棒球員以後，只有兒子出生那一年缺席過。不過他也提到，這次比較少人是沒辦法的情況，包括12強賽國手要休息，還有冬季聯盟等比賽，「他們本來都會來，只是今年卡在這個時間點。」

王躍霖對關懷盃的感情非常深厚，他表示，以前自己還是小球員時，看到La New熊時期的林智勝，「看到他都像神一樣。」王躍霖也提到，「我國小、國中時就在想，未來不知道有沒有機會跟大學長們一樣，可以回來回饋，這就是為什麼我每年都回來的原因。」

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雖然今年因為人數的關係，無法舉辦正式的棒球教室，不過王躍霖也趁空檔多與小球員聊天，並耐心與小朋友解釋為何今年職棒球員較少。

王躍霖笑說，今年小朋友聊天話題都是日前奪冠的世界12強棒球賽，「他們都會問（台灣隊裡）誰最厲害，林凱威球速是最快的嗎？」他也提到，小朋友敲安打上壘後，都會比出台灣隊招牌All in慶祝手勢、以及胸前畫框手勢。（編輯：張雅淨）1131202