500元紙鈔圖案少棒隊背後功臣 總教練陸永茂驟逝

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）新台幣500元紙鈔選用1998年台東縣南王國小少棒奪冠的球員慶祝照，宜蘭縣私立中道高級中學今天表示，當年球隊總教練陸永茂昨天被發現倒臥三星鄉家中驟逝，享壽63歲。

500元紙鈔上選用南王國小少棒贏得1998年關懷盃冠軍，小球員將球帽擲向天空慶祝照，當年奪冠幕後功臣就是陸永茂。

相關人士表示，經行政相驗，陸永茂死因疑與心肌梗塞有關，但仍待釐清。

中道中學表示，身為宜蘭第一、也是唯一打進全國聯賽的中道青棒隊2000年成立，在總教練陸永茂率領下，歷經金龍旗、高中聯賽、玉山盃、黑豹旗及花蓮關懷盃等全國性比賽都有亮麗戰績。

校方說，中道青棒隊歷屆多數球員都是原住民，少部分是中低收入戶等弱勢族群，球員多期盼在棒球領域發揮，尋覓未來人生方向，在陸永茂執教期間，培育許多傑出球員如林晨樺、鄧志偉、林國民、陳煥揚及林明杰等，這些球員之後也在中華職業棒球大聯盟奮戰。

中道中學校長李偉敬告訴中央社記者，陸永茂2019年9月在中道中學榮退，中道青棒隊2020年完成階段性任務，目前已停招轉為社團性質。去年9月起，陸永茂感於延續中道中學情誼，假日白天任中道校園守衛，身體狀況依舊良好。

李偉敬說，陸永茂驟逝，校方與畢業校友哀痛不已，學校會盡力協助家屬處理後續治喪事宜。（編輯：李明宗）1110525