國際知名神經學權威 中研院院士于寬仁辭世

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）中研院表示，中研院院士于寬仁18日於美國辭世，享壽84歲，于寬仁對醣複合物領域有關健康及致病機制的研究具開創性，也致力於相關神經疾病的治療方法。

于寬仁於1967年取得美國伊利諾大學生物及有機化學博士，1973年至1988年任教於耶魯大學，1980年獲東京大學榮譽醫學博士，1988年至2000年出任維吉尼亞州立大學醫學院生物化學系及分子物理系教授及系主任，2000年起為喬治亞州醫學院分子醫學及遺傳學研究所所長（至2009年）及該校教授迄今。

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中研院表示，于寬仁18日於美國辭世，享壽84歲，于寬仁為國際知名神經學與生物化學權威，其於醣複合物領域有關健康及致病機制的研究，具開創性且影響深遠，同時也致力於相關神經疾病的治療方法，如阿茲海默症、多發性硬化症、帕金森氏症等。

中研院指出，于寬仁一生學術成就及威望兼備，曾著專書4本，並發表超過450篇期刊論文，也在1995年榮獲有「維州諾貝爾獎」之稱的維吉尼亞州傑出科學獎，並於2001至2003年榮任美國神經化學學會會長（American Society of Neurochemistry, ASN），是首名擔任此職位的華人，並於2004年當選中研院第25屆院士。（編輯：陳政偉）1110525