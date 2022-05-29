高鐵採日新幹線技術推手葛西敬之病逝 享壽81歲

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本推動國鐵民營化、也是將新幹線技術先後推廣到台灣及美國德州的核心人物、JR東海公司名譽會長葛西敬之25日病逝，享壽81歲。駐日代表謝長廷今天在臉書發文追悼。

日本讀賣新聞今天大幅報導葛西去世消息。JR東海公司昨天表示，葛西25日因間質性肺炎病逝。

對此，駐日代表謝長廷今天在臉書（Facebook）發文致哀。文中指出，日本國鐵因為巨額負債，在1987年分割為6家客運、一家貨運改為民營，葛西自1995年6月任JR東海公司社長、2004年6月任會長（董事長）。

謝長廷說，葛西的經營績效良好，備受肯定。東海新幹線的技術並先後推廣到台灣和美國德州。2020年葛西卸任後，轉為名譽會長，仍有很大影響力。台灣引進高鐵時期正值葛西擔任JR東海的會長，葛西與台灣相關人士來往頻繁。

謝長廷還說，自己在擔任行政院長時，高鐵面臨資金和技術困境，外界唱衰稱高鐵將變「廢鐵」，在那段低潮時間，他曾有和葛西交涉的經驗，認為葛西是一位有理念、有能力的愛國企業家。

葛西與前總統李登輝交情好，與日本前首相安倍晉三也有20多年的交情，安倍昨天聽到葛西逝世的噩耗後對媒體表示，葛西是國鐵改革的戰士，實現國鐵民營化，讓公司經營有所成長，是一位經營者，也是一位國士（一國的優秀人才），體內有國、常以國家為念。

日本首相岸田文雄今天在山梨縣甲府市視察超導磁浮列車中央新幹線的實驗線後對媒體表示，由衷感謝葛西高瞻遠矚，盡心盡力促進超導磁浮列車的實現，且協助政府處理許多課題。

謝長廷在文中寫道：「葛西的逝世令很多人不捨，祈其在天之靈安息。」他還寫道：「台灣鐵路公司化的法律27日立法院三讀通過，但徒法不足以自行，公司化的成功不只是法律。葛西先生在日本民營化前後的奮鬥歷程，很多值得國人參考。」

葛西1940年生於兵庫縣明石市，1963年畢業於東京大學法學部（法學系）後進入國鐵公司工作。後來他扮演國鐵改革的核心角色，與JR西日本公司前社長井手正敬及JR東日本公司前社長松田昌士（已故）被稱為「國鐵改革3人組」。

為了實現超導磁浮列車中央新幹線計畫，葛西盡心盡力，還運用國內外政商界人脈，力爭讓新幹線和超導磁浮列車出口海外。

他曾對媒體表示，死亡事故零紀錄的新幹線、即將誕生的超導磁浮列車是凝聚日本先人智慧的結晶，只能推廣到台灣、歐美等重視智慧財產權的國家，反對出口到中國。（編輯：劉學源）1110529