旅義聲樂家易曼君羅馬病逝 享壽71歲

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）旅居義大利多年的台灣聲樂家易曼君近年因病在家休養，曾向易曼君學習聲樂的音樂家魏廷仰今天發文指出，易曼君於台灣時間29日在位於羅馬家中過世，享壽71歲。

目前擔任易曼君美聲發展中心負責人的音樂家魏廷仰指出，易曼君在國立台灣藝專（今國立台灣藝術大學）就學期間，獲得于斌樞機主教獎學金前往羅馬留學，主修聲樂，畢業後在國際聲樂大賽取得優異成績，同時獲得歌劇院的正式合同，成為職業歌劇演唱家。

魏廷仰指出，易曼君享譽歐洲樂壇，曾演出經典名劇「托斯卡」、「奧泰羅」、「波西米亞人」與「蝴蝶夫人」的第一女主角，以及「杜蘭朵公主」的柳兒，演出成就備受樂評與媒體讚譽，多次接受邀請回台演出並舉辦講座、研習營，對國內樂界也有極大影響與貢獻。

魏廷仰指出，易曼君在羅馬求學期間，曾因老師的不正確指導導致聲帶受損，一度危及學業，後來在奧籍醫師與生理學家自創的發聲訓練方法協助下，以復健方式恢復受損聲帶，易曼君感念之餘也決心推廣這套「人聲樂器化」發聲法，除了在義大利舉辦研習營，也常到亞洲舉行美聲教學之旅。

魏廷仰指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，易曼君的教學之旅與聲樂研習營從2020年起被迫停辦，2021年因癌症復發，之後長期在家休養，台灣時間昨天安詳離世，因易曼君為虔誠天主教徒，在義家屬將依天主教儀式完成安葬。（編輯：陳清芳）1110530