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邦喬飛創團貝斯手薩奇過世 享壽70歲[影]

2022/6/6 16:03（6/6 16:48 更新）
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美國樂團邦喬飛的主唱瓊邦喬飛（後右）6日宣布，共同走過1980年代鼎盛時期的創團貝斯手薩奇（前）過世。圖後左為李奇山姆柏拉。（圖取自Bon Jovi YouTube頻道網頁youtube.com）
美國樂團邦喬飛的主唱瓊邦喬飛（後右）6日宣布，共同走過1980年代鼎盛時期的創團貝斯手薩奇（前）過世。圖後左為李奇山姆柏拉。（圖取自Bon Jovi YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國樂團邦喬飛的主唱瓊邦喬飛昨天宣布，共同走過1980年代鼎盛時期的創團貝斯手薩奇（Alec John Such）過世，享壽70歲。

來自新澤西州的硬式搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）在1980年代展開馬拉松式巡演，以Livin' on a Prayer、You Give Love a Bad Name，以及Wanted Dead or Alive等朗朗上口的歌曲以及出神入化的表演，吸引歌迷塞爆會場。

主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）昨天在推特發布的聲明中表示，樂團「透過他而找到了彼此合作的契機」。「身為邦喬飛樂團創始成員，亞歷（薩奇）是樂團創立不可或缺的一分子。」

瓊邦喬飛說，薩奇是鼓手托雷斯（Tico Torres）從小就認識的朋友，薩奇還帶了李奇山姆柏拉（Richie Sambora）來看樂團表演，李奇山姆柏拉之後加入成為吉他手。

薩奇的死因並未公布。

與同時代的許多長髮金屬（Hair Metal）樂團不同，邦喬飛樂團的形象不只獲得年輕人熱愛、更有許多年長者喜歡，在全世界各個角落贏得粉絲追隨。

邦喬飛是有史以來最暢銷的樂團之一，並在2017年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。

薩奇在1983年加入樂團，1994年退出，李奇山姆柏拉則在2013年退出，兩人皆於2018年的名人堂入駐典禮與團員重聚。

薩奇當時在典禮上表示：「許多年以前，當瓊邦喬飛打電話給我，邀請我加入他的樂團時，我立刻了解到他有多認真，他有一個願景，想要帶著我們一起實現。如今我很高興已成為那個願景的一分子。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110606

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