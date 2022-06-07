帶領日本索尼數位改革 前會長出井伸之84歲病逝

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（中央社東京7日綜合外電報導）曾在日本索尼公司（現在的索尼集團）擔任10年社長及會長（類似董事長）兼執行長（CEO）、帶領索尼進行數位改革的出井伸之，6月2日因肝衰竭過世，享壽84歲。

日本每日新聞報導，出井出生於東京都，早稻田大學政治經濟學部畢業後，1960年進入索尼。之後歷任家用媒體視訊事業及廣告宣傳本部長等要職，在1995年升任社長。

他接著在2000年時升任會長兼CEO，2005年卸下會長兼CEO擔任最高顧問。

朝日新聞報導，出井1995年擔任社長後，索尼推出VAIO筆記型電腦等熱銷商品，並持續推動網路及娛樂事業。

出井跟過去的社長不同，是索尼第一位「上班族社長」，1997年時引進日本首見的執行董事制度，在企業治理上也採取領先作法。

出井2006年成立一間進行經營諮詢與投資的公司，晚年在培育新創企業方面不遺餘力。

TBS電視台報導，出井擔任會長兼CEO後，為索尼的成長及改革做出重大貢獻；他從升任社長後就積極推動索尼「數位化」，並讓筆電事業VAIO等產品取得成功。

出井也曾擔任日本政府資訊科技（IT）戰略會議主席，對日本國內網路環境發展也有所貢獻。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110607