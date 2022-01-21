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搖滾天王肉塊74歲逝世 專輯狂銷1億張、地獄蝙蝠紅遍全球[影]

2022/1/21 19:38（1/21 19:55 更新）
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影片來源：MeatLoafVEVO

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）專輯總計狂銷超過1億張、擁有史上十大暢銷專輯之一「地獄蝙蝠」（Bat Out Of Hell）的美國搖滾天王Meat Loaf（肉塊）逝世，享壽74歲。

英國廣播公司（BBC）報導，這位巨星的家人20日在臉書公布他的死訊。「我們沉痛宣布偉大的Meat Loaf於今晚逝世，他的妻子黛博拉（Deborah）陪伴在旁。」

Meat Loaf在全球合計銷售1億張專輯，也曾演出電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「洛基恐怖秀」（Rocky Horror Picture Show）和「反斗智多星」（Wayne's World）等。

他的家人表示，他的兩個女兒和摯友們過去24小時都陪伴在他身旁。「我們知道他對許多人而言意義重大。在我們克服失去一位如此鼓舞人心的藝術家，同時也是一位美好的人的哀痛時期，誠摯感謝所有給我們的愛與支持。」

聲明並表示：「感謝你們理解我們在這段時期需要隱私。」最後並說：「從他的心到你們的靈魂…永遠別停止搖滾！」

Meat Loaf出生於美國達拉斯，原名為馬文．李．艾德（Marvin Lee Aday），之後改名邁克（Michael）。最知名專輯為「地獄蝙蝠」三部曲，在全球銷量數千萬張。

他在70年代末期與80年代發行多張專輯，最知名的包括1981年的Dead Ringer，以及1983年的Midnight at the Lost and Found。

曾在1981年與他合唱Dead Ringer for Love一曲的美國女歌手雪兒（Cher）在推特發文悼念，回憶當年錄音時「玩得很開心」。

他的歌曲「我願意為愛付出一切（但我不會那樣做）」（I'd Do Anything For Love （But I Won't Do That））曾是1993年英國最暢銷單曲，並替他贏得一座葛萊美獎。

他1977年的出道專輯「地獄蝙蝠」推估全球銷量破4300萬張，和麥可傑克森（Michael Jackson）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）、老鷹合唱團（Eagles）等歌手作品同列全球前十大暢銷專輯之一，並曾改編為音樂劇。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110121

影片來源：MeatLoafVEVO
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