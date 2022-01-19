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NBA選秀唯一中選女球員 哈里斯66歲辭世

2022/1/19 15:33（1/19 15:58 更新）
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NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（中）18日在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。（圖取自德爾塔州立大學網頁gostatesmen.com）
NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（中）18日在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。（圖取自德爾塔州立大學網頁gostatesmen.com）
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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職籃NBA史上唯一在選秀會被選進球隊的女球員哈里斯（Lusia Harris）今天在家鄉密西西比州過世，享壽66歲。

哈里斯的家人在聲明中說：「我們深感悲痛地通知大家，我們的天使、大家長、姊妹、母親、祖母、奧運銀牌得主、『籃球界的皇后』哈里斯，今天在密西西比州突然辭世。」她的家人並未透露死因。

「最近幾個月，哈里斯女士過得十分開心，令她感到喜悅的，包括她最小的兒子將要結婚的消息，以及最近一部讓她的故事廣為人知的紀錄片受到一致好評。」

哈里斯最為人熟知的事蹟之一，就是於1976年蒙特婁奧運，拿下奧運女籃史上的第1分。她也在美國職籃NBA於1977年的選秀會中，被紐奧良爵士（猶他爵士前身）選上，讓她成為NBA史上唯一1位在選秀會被選進球隊的女子球員。

哈里斯並未到爵士的訓練營報到，因為當時她懷有身孕。她曾短暫在美國女子職籃WNBA打球，並曾率德爾塔州立大學（Delta State University）拿下3次美國大學籃賽冠軍。

她1992年入選美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），1999年入選女子籃球名人堂（Women's basketball Hall of Fame）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110119

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