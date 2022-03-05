高鐵購新車日本報價不合理 改洽他國廠商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北5日電）台灣高鐵公司新購列車案去年初第2度廢標，主要是日本廠商報價不合理。台灣高鐵上週在董事會報告購車進度，目前已接洽到第3方業者，傳聞是歐洲國家團隊，台灣高鐵未證實。

台灣高鐵2017年推動新車採購計畫，並向國際高鐵車輛製造商徵求意向書，做新車規範的參考，因目前高鐵車輛使用的是日本系統，2019年及2020年都只邀日本投標，分別在2020年2月及2021年1月廢標，除了投標文件不符需求，報價不合理是主因。

台灣高鐵經理部門於今年2月23日的董事會，報告列車採購案進度，提到顧問團隊已找到日本以外新的採購對象，對方在系統轉換上表明有把握，高鐵技術部門更以台北捷運文湖線車輛從法國的馬特拉改為加拿大的龐巴迪為例，說明系統轉換，技術不是問題。

根據中央社記者今天向台灣高鐵查證，高鐵表示，有關台灣高鐵增購列車案，前次招標因廠商報價超過合理價格甚多，且有部分投標文件不符規範要求，去年1月20日經公司董事會決議廢標，並要求經理部門研議包含洽第3方採購其他可能方案。

台灣高鐵指出，目前正就第3方採購的技術、操作、維修、及財務可行性等進行評估。

至於台灣高鐵接洽中的第3方，傳聞是歐洲國家團隊，台灣高鐵列為機密，並未證實。

目前，許多國家有製造高鐵的能力，歐洲包括德國、法國、義大利、西班牙，另加拿大及中國也可自製高鐵；不過，台灣高鐵已將中國排除。

台灣高鐵說，公司以審慎樂觀看待，在推動新車導入與系統改善的過程中，能夠尋得更多可行的解決方案，讓公司朝向永續經營目標邁進時，有更多選擇。

董事會也請經理部門在系統安全、價格合理下審慎評估，不同系統銜接技術上的問題是否能有效克服，並建議在未來招標規範上，盡量與國際接軌，減少客製化，同時盤點現有系統的客製化，剔除無實際需求的部分。

交通部次長胡湘麟今天接受中央社記者訪問時表示，肯定台灣高鐵目前的購車方向，事實上，歐盟國家在高鐵系統整合轉換上已很有經驗，現在歐洲國家的高鐵規格差異愈來愈小，台灣的高鐵車輛及號誌從日本系統轉為歐洲的系統並非不可行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵上路15年，目前使用的車輛是日本系統，以日本新幹線700型車輛為基礎，再依據台灣的路線、環境、氣候、法規、營運需求等國情差異調整改良後製作而成，型號為代表台灣的700T，列車由川崎重工、日本車輛及日立製作所（Hitachi）等3家日本廠商承製，台灣高鐵先後共採購34列。

台灣高鐵從未公開日本的報價，但根據一名高鐵董事的說法，同樣的列車，賣給台灣的價格幾乎是日本本土的3倍，非常不合理。（編輯：張芷瑄）1110305