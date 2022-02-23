台南高鐵特定區持續開發 111年將執行道路路平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南高鐵特定區中的三井OUTLET將於25日開幕，大台南會展中心也已完工，市府去年積極爭取中央前瞻計畫競爭型補助約1億元，預定今年辦理區內路平改善，提升10多條道路品質。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，市府大力開闢台南高鐵特定區周邊道路及推動路平政策，去年積極爭取中央前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」第1次競爭型補助計畫約新台幣1億元經費，預定今年辦理特定區10多條道路路平改善。

工務局表示，台南市歸仁區高鐵特定區有59條道路及118條人行道共570公里，因長年車輛使用，路況多處龜裂，原先僅局部維管，但因重大建設陸續開工啟用，工務局已逐年增編預算提升道路品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南高鐵特定區路平政策，去年底辦理「歸仁十八路道路配置調整工程」，經費1038萬元，改善歸仁十八路、十二路人行道長度約920公尺，目前驗收中。今年將補助歸仁區公所400萬元，辦理「歸仁區高鐵站區人行道整平工程」，改善高發一路及歸仁七路、十路、十三路人行道約970公尺。

另外，工務局預定今年改善光明街、高鐵十二路、歸仁十三路、十四路及十六路周邊道路及人行道樹穴，總經費7400萬元。台南三井OUTLET人行道由歸仁區公所提報營建署爭取經費，預定改善高發一路及歸仁七路、歸仁十路、歸仁十三路人行道，總經費2410萬元，完工後將大幅改善高鐵特定區人行號誌、道路及人行道品質，提供行人及車輛安全舒適的通行空間。（編輯：黃世雅）1110223