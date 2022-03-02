更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清明節高鐵購票4日開放 連假增加133班列車

2022/3/2 11:14（3/2 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高鐵清明假期規劃加開133班次列車，4日凌晨零時起開放購票。（中央社檔案照片）
高鐵清明假期規劃加開133班次列車，4日凌晨零時起開放購票。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）台灣高鐵公司今天宣布，為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，4月1日至6日清明假期疏運期間，規劃加開133班次列車，3月4日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，清明假期加開133班次列車，包括，南下59班，北上74班，總計6天共提供1001班次的旅運服務。各車次列車自3月4日凌晨零時起開放購票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣高鐵說，清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵提醒，依政府最新防疫規定，3月1日起開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；另同步恢復列車上的推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂也提供熱飲及點心服務。（編輯：方沛清）1110302

延伸閱讀
台鐵高鐵客運3/1起開放飲食 賣場可試吃清明連假國道疏導 前2週末單一費率再7折台鐵清明連假加開123班次 3/4開放訂票
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族