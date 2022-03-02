清明節高鐵購票4日開放 連假增加133班列車

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）台灣高鐵公司今天宣布，為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，4月1日至6日清明假期疏運期間，規劃加開133班次列車，3月4日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，清明假期加開133班次列車，包括，南下59班，北上74班，總計6天共提供1001班次的旅運服務。各車次列車自3月4日凌晨零時起開放購票。

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台灣高鐵說，清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵提醒，依政府最新防疫規定，3月1日起開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；另同步恢復列車上的推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂也提供熱飲及點心服務。（編輯：方沛清）1110302