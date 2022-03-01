清明連假國道疏導 前2週末單一費率再7折

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（中央社記者余曉涵台北1日電）清明連續假期即將到來，高公局表示，由於清明節前1到2週就會有掃墓需求，因此疏導措施包括清明節連假前1、2週休假日（3月19日至20日、26日至27日），採單一費率再7折。

清明連假剩下1個月的時間，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，檢視歷年清明節連續假期及前1、2週休交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

高公局表示，研判清明節連假包含掃墓及旅遊旅次，首日雙向交通量達120mvk（百萬車公里），其中南向為連假最大量達70mvk；清明節為假期第4日，雙向達112mvk，北向為連假最大量達64mvk。

高公局說，考量部分民眾習慣提前掃墓，且受到COVID-19疫情影響，為避免群聚，且部分民眾無法於清明節當日掃墓，今年前1、2週休即有掃墓需求，疏導措施包括清明節連假前1、2週休假日（3月19日至20日、26日至27日），採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流。

除此之外，高公局說，避免前1、2週六國5因此出現南向長時段壅塞情形，也將實施每天清晨5時到中午12時石碇及坪林南向入口封閉措施。

高公局表示，4月2日至5日則採單一費率，且每天凌晨0時到清晨5時暫停收費。

高乘載管制部分，高公局說，3月20日及27日，每天下午3時到晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；4月2日早上6至中午12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道及國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制；4月4日至5日，每天下午2至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制；國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局表示，3月19日及26日，每日凌晨5時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；4月2日及3日，每日凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；4月4日及5日，每日早上7至晚間7時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；早上7至隔天凌晨0時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

另外，高公局指出，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。入口匝道儀控部分，將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，並視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

國5部分，高公局也表示，視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。（編輯：方沛清）1110301