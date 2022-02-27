台鐵公司化溝通不順 資產配置與債務處理缺共識

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）政府已將推動台鐵公司化列為重要政策，交通部長王國材近一個多月來密集與員工溝通，但台灣鐵路工會反彈極大，主要是在資產配置與債務處理上，交通部與工會仍缺乏共識。

台鐵太魯閣號事件後，加速政府改革台鐵，交通部去年將「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案提報到行政院，盼脫離目前事業機構的法令限制，增加營運自主空間，促進鐵路事業健全發展，行政院則要求交通部加強與員工的溝通，並針對可能產生爭議的條文適度修正。

不過，交通部與台鐵工會的溝通一直不順暢，工會認為交通部的版本讓員工看不到願景，交通部則認為是朝對未來台鐵公司營運有利方向給予協助，中華郵政公司、台灣港務公司及桃園機場公司改制都是很好的參考範例。

因缺乏共識，王國材原本計劃到台鐵工會各地分會談台鐵公司化的溝通之旅，在第一站基隆結束後，工會就不想再談，交通部改為由王國材與員工座談，但工會視為樣板，不具意義。

目前，工會多次對外表示，並未反對台鐵公司化，但不認同交通部在台鐵公司化上對資產的配置與債務處理，並指出中華郵政、桃機公司及台灣港務公司都是獨占事業，改制時也沒虧損，和台鐵不但嚴重虧損、超過25年沒漲票價，還又要面對高鐵和捷運競爭的情況，完全不一樣。

根據交通部對台鐵新台幣8000億元資產處理，傾向未來的台鐵公司保留3000億元，其他的移轉至政府名下，並以其中1200億元設立債務基金；另台鐵現有逾4000億元債務中，舊制退撫金與偏遠小站虧損，估計有600多億元，由政府每年編預算補貼57億元，另有約1400億元的短期債務，部分由政府編列預算，部分由債務基金支應。

交通部擬收回的台鐵資產，包括不具效益的河川地及相對效益較低的車站、路線等，未來由台鐵公司以優惠價格承租，較有效益的車站及路線，留給台鐵公司。

交通部原本規劃政府編列負擔台鐵短期債務的預算是360多億元，但主計單位修正為200餘億元。

另台鐵債務基金擬設定由台鐵台北機廠及台北車站特定區共3筆土地為財源。

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台鐵工會堅持，台鐵所有的歷史債務都應由政府籌措經費清零，而且這是民國92年行政院就給的承諾，不該是用台鐵的資產去償債，才是能讓員工看到台鐵有永續發展前景的改革，而只要是台鐵的資產，都應留在台鐵。

台鐵工會正研議工會版的台鐵公司化草案，預計近期提出，交通部應多聽聽工會的心聲，員工希望台鐵公司開張時，應該讓員工充滿希望，而不是負債累累，更加打擊士氣。（編輯：管中維）1110227