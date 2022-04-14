3月福島強震出軌 日本東北新幹線恢復全線行駛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）日本福島縣外海3月16日晚間發生規模7.4強震，造成東北新幹線列車嚴重出軌，軌道與設施有上千處受損，經將近1個月搶修後，於今天恢復全線通行，不過部分區間採降速行駛。

3月16日的福島外海強震在福島縣與宮城縣觀測到最大震度6強，東北新幹線山彥（Yamabiko）223號列車當天晚間行駛至福島車站與白石藏王車站區間時，因地震導致17節車廂中有16節車廂出軌。

日本放送協會（NHK）報導，東北新幹線因地震暫停行駛的福島站到仙台站間，現已確認安全，時隔將近1個月，東北新幹線從今天上午首班車起恢復全線行駛，終於可從東京直抵仙台。

不過部分受損較嚴重的區段中，抑制列車震動等高速行駛所需的設施尚未全部完成盤點與整修，目前行駛班次將是過去的8成到9成，部分區間採降速行駛，東京站到仙台站行駛時間多出約30分鐘。

JR公司今後將以恢復高速行駛為目標繼續進行調整，目標是在4月底到5月初的連假後完全恢復正常。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110414