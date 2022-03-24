台鐵公司化改革 專家建議釐清未來營運定位

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）立法院交通委員會今天舉行「台鐵體制改革」公聽會，學者專家建議台鐵公司化時應釐清營運定位，台鐵工會提出要讓員工安心並溝通，立委認為公司化不能只換湯不換藥。

消基會交通委員會召集人李克聰說，台鐵公司化目的是將台鐵轉變為有競爭力、能獲利的公司，但目前交通部及工會有關公司化條例草案的版本，都缺乏問題導向改革思維，應先釐清問題與未來台鐵營運定位。

李克聰認為，台鐵面臨高鐵、公路客運及捷運嚴重競爭，台鐵是城際運輸、區域運輸還是都會捷運，應將台鐵適當定位及規劃調整適當營運規模、發車模式，找出政策補貼獲利方式，在不清楚定位及配合政策下，應完全補貼台鐵。

李克聰也點出台鐵的核心問題，在內部缺乏改革動力，包括：人力不足青黃不接、經驗未傳承、專業斷層、定位不明、競爭力降、車種複雜多元、新舊車輛調度及維修問題、軌道相關設備汰舊換新未及、故障頻繁、邊施工邊營運，風險更高。

李克聰說，台鐵行車安全問題改革現在就可以做，例如進行歷年事件及事故型態、地點時間、原因、頻率及影響程度數據分析，做大數據的風險管理並訂出風險預防的優先改善事項及方法。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，台鐵公司化是台鐵改革首要作為，一個可獲利的營運主體必須具備彈性用人、多角化經營、可課責且避免政治干擾的企業化組織。

中山大學財務管理系教授張玉山說，台鐵的核心問題在於其收入與負擔不對等的營運結構，造成持續虧損及負債累積，事業機構的資產與負債本質上都是國有，資產與負債的分配須依據調整的營運結構，加以分割與歸屬。

台灣鐵路工會理事長陳世杰說，台鐵改革的目的為了更安全、更有發展性，但現在卻脫離方向，完全纏繞在資產土地處理，打擊及台鐵同仁的信心，交通部未充分與工會溝通協調，就倉促將草案送行政院、立法院，是不負責的交代式改革。

陳世杰指出，大家都說台鐵組織管理有問題，但員工有何罪，他認為推動台鐵改革，應先鬆綁法規，讓同仁在安心及安定下支持公司化方案，不是只有一句公司化就很美好，如何讓台鐵員工在公司化過程能夠信任和安心，是政府的責任。

台鐵產業工會理事長王傑說，真正改革是安全、安定，提高待遇留住人才，並同工同酬。

國民黨立委洪孟楷認為，公司化可討論，但要讓台鐵員工安心，例如台鐵公司化後，交通部是否會一視同仁，讓台鐵與高鐵公平競爭，與台鐵路線重疊的地方是否還會再有捷運，若架構無法改，公司化只不過是換湯不換藥。

交通部在公聽會提出的書面報告中提到，1909年代起，德國、英國、法國、日本及韓國等均採用「公司」體制進行國鐵改革，透過企業化經營方式，有效提升組織運作效能、旅客服務品質及列車準點，檢視目前國外案例，全球僅有少數國家如北韓、斯里蘭卡仍維持政府關型態經營鐵路。（編輯：管中維）1110324