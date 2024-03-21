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接見中職冠軍味全龍 賴清德盼徐若熙王維中健康投球

2024/3/21 13:00（3/21 16:01 更新）
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資深棒球迷、副總統賴清德（前左）21日在總統府接見2023年中華職棒總冠軍味全龍，他表示，衷心期待（投手）徐若熙與王維中今年能夠保持健康狀態，多投幾場球，讓球迷有好的球賽可以欣賞。中央社記者鄭傑文攝　113年3月21日
資深棒球迷、副總統賴清德（前左）21日在總統府接見2023年中華職棒總冠軍味全龍，他表示，衷心期待（投手）徐若熙與王維中今年能夠保持健康狀態，多投幾場球，讓球迷有好的球賽可以欣賞。中央社記者鄭傑文攝　113年3月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日電）資深棒球迷、副總統賴清德今天接見中華職棒總冠軍味全龍表示，衷心期待徐若熙與王維中今年能夠身體健康，希望兩人能夠保持健康狀態，多投幾場球，讓球迷有好的球賽可以欣賞。

「資深獅迷」副總統賴清德上午陪同總統蔡英文接見2023年中華職棒總冠軍味全龍致詞表示，恭喜味全龍隊打了一整年的精彩好球；尤其台灣總冠軍賽場場精彩，而且打到第7場脫穎而出，「非常感謝你們的努力」，給了球迷非常棒的棒球饗宴。

賴副總統說，他算是資深球迷，中華職棒的第一場球賽，他有買票入場觀賽，他知道味全龍是台灣4大資深球隊之一，後來因故離開球場，但相隔20年後重回職棒球場，身為球迷的他非常感動。

賴副總統表示，沒想到味全龍重回中職一軍短短3年就拿下年度總冠軍，難怪網路上盛傳總教練葉君璋「小葉果然有料」。副總統說自己是葉君璋的球迷，過去看著葉君璋南征北討，為國爭光，非常欽佩，今天帶領味全龍重回一軍短短3年，能拿到這樣的成績，真的非常不容易。

最後，賴副總統盛讚蔡總統對棒球也非常了解，總統所點名的球員都是家喻戶曉的英雄，包括張泰山、林智勝，他認為，林智勝來到味全龍是味全龍致勝拿到總冠軍的關鍵之一，不僅僅是300轟，名字取得很好智勝也是致勝；吉力吉撈‧鞏冠在國際大賽為國爭光。

曾任台南市長的賴副總統跟總統介紹中外野手郭天信是台南人，也跟郭天信說，其實每一次上場，他都很注意看，只是郭天信不知道。

賴副總統表示，他衷心期待（投手）徐若熙與王維中今年能夠身體健康，「你們每一次上場，我都非常注目，看你們兩人投球是個享受，有過去台灣在國際賽巔峰時期當時的投手那種威力」。不過要看兩人上場比賽很難，因為常常受傷，所以，希望兩人能夠保持健康的狀態，多投幾場球，讓球迷有好的球賽可以欣賞。

最後，賴副總統祝福味全龍今年能有最好的表現，也能夠有最好的成績。（編輯：蘇志宗）1130321

#王維中
#徐若熙
#賴清德
#味全龍
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