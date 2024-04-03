味全龍公布薪資 吉力吉撈簽3年複數約月薪58萬

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天宣布本季談薪結果，去年全壘打王吉力吉撈．鞏冠與球隊簽下3年複數年合約，月薪新台幣58萬元，另外劉基鴻、蔣少宏、陳冠偉、劉時豪也都簽下複數年合約。

味全龍去年奪得中華職棒34年總冠軍，球團今天表示，為了感謝全體成員的付出，今年度共計有5名選手新取得複數年合約，包含吉力吉撈．鞏冠達成全壘打王2連霸，與球團達成3年複數年合約共識，今年月薪58萬元，後續有機會達70萬元以上。

味全龍隊復隊後，首名選秀狀元劉基鴻去年取得安打王殊榮，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪33萬元，後續有機會達40萬元以上。蔣少宏去年首度獲得捕手金手套獎，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪22萬元，後續依表現調薪。

投手陳冠偉去年在中繼後援防線表現優異，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪35萬元，後續依表現調薪。捕手劉時豪去年度行使自由球員權利，也與球團達成2年複數年合約共識。

其他選手方面，台灣大賽MVP徐若熙月薪28萬元，月薪增8萬；張政禹月薪17萬元，月薪增2萬；林孝程月薪14萬元，月薪增4萬；拿莫．伊漾月薪15.5萬元，月薪增3.5萬；郭郁政月薪23萬元，月薪增2萬；呂詠臻月薪14萬元，月薪增4萬；吳俊杰月薪10.5萬元，月薪增2萬。（編輯：張雅淨）1130403