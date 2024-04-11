張景淯12日中職初先發 本季嘗試共軌效應收效果

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職味全龍隊明天將推出左投張景淯先發，是他的中職初先發，他表示，前2場中繼狀況還不錯，希望用一樣的感覺投球，他也提到，今年自己嘗試「共軌效應」，收到不錯效果。

張景淯是去年季中選秀龍隊第2指名，都是以中繼身分在一軍登板，本季前2場也是中繼，共投3.1局無失分。張景淯明天要先發對上中信兄弟的艾士特（Eric Stout），是他的中職生涯初先發登板。

不過張景淯今天表示，教練本來就有說今年會中繼、先發兩邊跑，多少有點心理準備，「還滿期待，但做好該做的事情就好，有什麼就拿什麼出來。」張景淯也指出，前2場中繼狀況還不錯，「就用一樣的感覺上場投球。」

談到今年與去年自己的不同，張景淯表示，控球已經比去年好，可以把球丟在想要的位置，「去年就是催，沒有在控制球的方向，今年在投球策略方面也有去玩一些配球、比較酷的東西。」

張景淯指出，現在也有在執行「共軌效應」，意指投手的直球和變化球軌跡重疊的時間長，讓打者難判斷，是今年洋投銳歐（Rio Gomez）叫他去嘗試，「其實以前就知道這個東西，看他在旁邊丟，自己下去投之後也收到滿大效果。」

龍隊在13日、14日分別由2大本土王牌徐若熙、王維中先發，目前2人都是固定投週末六、日。不過總教練葉君璋今天指出，之後可能徐若熙會做一些調整，「畢竟他今年的局數、顆數就是這些，可能中間會讓他休息一下，重點就是避免讓他二次開刀。」（編輯：陳政偉）1130411