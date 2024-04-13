羽球亞錦賽 台灣男雙李哲輝、楊博軒止步4強摘銅

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（中央社記者黎建忠台北13日電）在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽今天進行各組4強賽事，台灣僅存的男雙組合李哲輝、楊博軒以2個17比21不敵中國組合梁偉鏗、王昶，收下1面銅牌作收。

世界排名14的李哲輝、楊博軒持續維持好手感，他們從3月的德國羽球公開賽奪冠、法國羽球公開賽鍍銀，全英羽球公開賽也闖進4強，儘管亞錦賽前就已確定無緣巴黎奧運，但仍替台灣帶回亞錦賽男雙銅牌。

今天面對世界第3的中國組合梁偉鏗、王昶，雙方賽前交手3次，台灣組合以1勝2敗對戰落居下風，首局開打就陷入劣勢，儘管比賽中段一度追成14比14平，只可惜前3拍及中、前場輪轉速度拚不過對手，先以17比21落敗。

第2局李哲輝、楊博軒同樣被對手壓著打，最多以6比13大幅落後，隨後台灣組合改變策略，不跟對手拚前場的平抽擋，反而都將球送到對手後場，造成對手多次失誤，一口氣連得7分追平比數。

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只可惜再次追至14比14平手，李哲輝、楊博軒節奏被對手逮到，只能疲於防守又頻頻發生失誤，讓對手拉出一波6比1攻勢，還取得5個賽末點，最終李哲輝和楊博軒只能苦吞敗仗。

羽球亞洲錦標賽是巴黎奧運積分計算週期內的最後一場比賽，台灣預計包括男單周天成、女單戴資穎，男雙李洋、王齊麟，混雙葉宏蔚、李佳馨取得奧運門票，但種子序還是會依照世界排名計算到7月初才能確定。（編輯：龍柏安）1130413