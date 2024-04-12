羽球亞錦賽 李哲輝楊博軒逆轉晉男雙4強

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣男雙組合李哲輝與楊博軒今天在亞洲羽球錦標賽8強，與日本保木卓朗與小林優吾激戰3局，逆轉挺進4強；而王齊麟與李洋同樣歷經3局大戰後敗給馬來西亞組合，無緣晉級。

在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽，為最後一場奧運積分賽，今天展開各組4強賽，台灣共有3組好手上陣，包括台灣「左手重砲」林俊易、男雙組合王齊麟與李洋、李哲輝與楊博軒。

李哲輝與楊博軒今年曾在德國羽球公開賽摘冠，目前世界排名第14，今天8強賽遭遇到排名第6、2021年世錦賽冠軍的日本組合保木卓朗與小林優吾，雙方生涯4度交手，「李楊配」拿下3勝。

雙方首局戰況膠著，「李楊配」在14比13領先時連丟8分，以14比21將首局拱手讓人。

「李楊配」次局克服8比12落後劣勢，以21比18扳平戰局，而「李楊配」決勝局幾乎一路領先，儘管一度被追成1分差，及時回穩，以21比17贏得勝利，收下4強入場券。

至於世界排名第10的王齊麟與李洋，今年自3月全英公開賽以來，連續3站賽事打進8強，今天碰上排名第19的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）與吳世飛。

「麟洋配」與對手同樣激戰3局，但結局卻不同，最終以21比19、19比21、19比21落敗，與本季首張4強門票擦身而過。（編輯：吳協昌）1130412