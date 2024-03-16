敲出大巨蛋歷史性一轟 吉力吉撈很享受當下

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天在台北大巨蛋的官辦熱身賽轟出2分砲，賽後教頭葉君璋也直呼不容易，吉力吉撈．鞏冠則表示，當下身體很放鬆，開轟後很享受在那個瞬間。

從去年底亞洲棒球錦標賽台北大巨蛋啟用時，就有不少打者認為在大巨蛋不好開轟，在今天之前僅旅美球員陳聖平在大巨蛋測試賽開轟，以及亞錦賽韓國隊金凡錫在大巨蛋敲過全壘打。

不過今天中職首場在大巨蛋的官辦熱身賽，吉力吉撈．鞏冠1局下就從兄弟先發投手徐基麟手中開轟，而且是挑戰最遠的中外野大牆。賽後味全龍總教練葉君璋也直呼，「還滿讓我驚訝的，打出去後就是全壘打的感覺，在這裡（全壘打）不容易。」

吉力吉撈．鞏冠表示，「那時候其實身體滿放輕鬆的，專注在跟投手對決，有掌握到失投球，自己也有把球打準，才有辦法飛出去。」雖然大巨蛋比較難開轟，不過吉力吉撈．鞏冠認為，「只要確實咬中球其實都滿會飛的，沒有想太多，就把平常練習的東西做好。」

談到當下在繞壘的時候，吉力吉撈．鞏冠笑說：「腳步好輕喔，很享受那個瞬間。」他指出，接下來還有幾場熱身賽，希望把自己的身體狀況調整好，以迎接開季。（編輯：陳政偉）1130316