中職公告古林睿煬行使旅外球員權利 日職火腿最積極

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職業棒球大聯盟今天公告，統一7-ELEVEn獅隊24歲王牌投手古林睿煬行使旅外球員權利；公告程序後，將由獅隊與國外各球團交涉，目前以日本職棒北海道日本火腿鬥士隊最積極。

2018年季中以第1指名加入獅隊的古林睿煬是本季中職防禦率王（1.66），近2年成為獅隊新生代本土王牌投手，並已滿3年年資、取得旅外球員資格。

根據中職公告，古林睿煬昨天宣告行使旅外球員權利；依中職規章，對所屬球團同意行使旅外球員權利選手，外國球團不受轉隊費規定限制，由原球團與外國球團直接接觸，或依聯盟與國外聯盟間相關協定辦理。

目前日職多隊對古林睿煬有興趣，其中以火腿最積極。中職台鋼雄鷹隊野手王柏融2018年也是透過行使旅外球員權利加盟火腿，火腿陣中目前還有台灣投手孫易磊。

古林睿煬本季在中職出賽21場、投125局，拿下10勝2敗，防禦率僅1.66，送出150次奪三振，入圍年度最有價值球員（MVP）。（編輯：李明宗）1131101