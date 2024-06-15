杉谷拳士與王柏融保持聯絡 點名孫易磊未來王牌

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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將今天邀請日職火腿隊OB球星杉谷拳士到新莊球場，杉谷拳士與台鋼雄鷹王柏融感情相當好，至今仍保持聯絡，杉谷拳士也希望大家多關注孫易磊，點名是未來台灣王牌。

悍將於今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，今天邀請前日職火腿隊球星杉谷拳士到場進行活動及擔任開球嘉賓。剛好悍將今天與台鋼雄鷹隊交手，雄鷹隊陣中球星王柏融在旅日時期與杉谷拳士是火腿隊友，交情相當好。

杉谷拳士今天表示，因為跟王柏融非常要好，即使王柏融回台灣發展後也一直保持聯繫，「一直都有跟柏融說希望私底下來台灣玩。」

火腿隊過往有陽岱鋼、王柏融等台灣選手，現在則是有育成投手孫易磊在火腿隊打拚，杉谷拳士提到，台日棒球員都一樣熱愛棒球，以前對陽岱鋼為了進步而拚死練球的身影印象深刻，「在他們2位身上獲取很多經驗。」

杉谷拳士也特別點名剛開始旅日的孫易磊，「希望大家可以多多關注他，在我眼裡他未來是可以擔任台灣王牌的，而且未來不只會留在亞洲，甚至可以在世界嶄露頭角。」杉谷拳士也特別用中文喊話，「加油，孫易磊！」（編輯：陳政偉）1130615