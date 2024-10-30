本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列

2024/10/30 15:37（10/30 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職30日公告取得自由球員資格的選手，其中包括中信兄弟球員詹子賢。（中央社檔案照片）
中職30日公告取得自由球員資格的選手，其中包括中信兄弟球員詹子賢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天公告取得自由球員資格的選手，包括中信兄弟的陳子豪、詹子賢、許基宏，以及樂天桃猿隊的朱育賢、林承飛是否會行使自由球員權利都備受矚目，須在7個工作天內行使。

中職今天公布年資累積達到9個球季、取得自由球員資格的選手，中信兄弟有陳子豪、黃鈞聲，統一獅隊有高國慶、潘威倫、王鏡銘、江承峰、胡金龍、唐肇廷、陳韻文，樂天桃猿有林泓育、林智平、余德龍、黃偉晟、梁家榮、林承飛、朱育賢。

還有味全龍隊郭嚴文、及台鋼雄鷹郭永維、王溢正，不過符合資格的選手中，高國慶、潘威倫已經退役。此外，已行使自由球員權利，且每再滿4個球季的再取得資格選手，有陳鏞基、林智勝、王勝偉、賴鴻誠。

另外，加入聯盟時大學就讀滿4年以上者，年資累積8個球季就可以取得自由球員資格，分別有謝榮豪、許基宏、詹子賢、林岱安、林哲瑄、高國麟、李宗賢、藍寅倫、王躍霖。

根據中華職棒聯盟規章，取得自由球員資格選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。球員在宣告行使自由球員權利後，可以與包含原球團在內的任何球團進行交涉。

聯盟也在今天公告，味全龍隊外國籍球員伍鐸（Bryan Woodall），依聯盟規章第8章第6條與第9章第17條規定，取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。（編輯：李亨山）1131030

味全龍隊外國籍球員伍鐸取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。（中央社檔案照片）
味全龍隊外國籍球員伍鐸取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。（中央社檔案照片）
#中職
#高國慶
#詹子賢
#陳子豪
#自由球員
延伸閱讀
堅持到獲自由球員資格 朱育賢：這趟旅程很驚奇古林睿煬季後動向受關注 日職火腿展現興趣有調查伍鐸成為羅力條款第2人 「我是本土球員了」盼能一直投下去林智勝明年球員身分續拚 味全領隊：在台職棒有重要地位台灣大賽德保拉7局好投壓制統一獅打線 中信兄弟奪隊史第10冠中職年度獎項 江坤宇游擊金手套、陳傑憲最佳9人外野手獎雙雙5連霸
陳子豪
陳子豪超前轟建功很開心 教頭盼裁判手勢更明確突襲短打引起討論 陳子豪：先上壘的想法強烈
高國慶
出口盃棒球賽開打 親善大使高國慶找快樂打球初衷布雷與高國慶同憶三代獅傳奇 肯定潘威倫生涯成就
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中職送12名球員打澳職 預告俠盜隊將辦「台灣日」
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：