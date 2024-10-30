中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
2024/10/30 15:37（10/30 16:13 更新）
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天公告取得自由球員資格的選手，包括中信兄弟的陳子豪、詹子賢、許基宏，以及樂天桃猿隊的朱育賢、林承飛是否會行使自由球員權利都備受矚目，須在7個工作天內行使。
中職今天公布年資累積達到9個球季、取得自由球員資格的選手，中信兄弟有陳子豪、黃鈞聲，統一獅隊有高國慶、潘威倫、王鏡銘、江承峰、胡金龍、唐肇廷、陳韻文，樂天桃猿有林泓育、林智平、余德龍、黃偉晟、梁家榮、林承飛、朱育賢。
還有味全龍隊郭嚴文、及台鋼雄鷹郭永維、王溢正，不過符合資格的選手中，高國慶、潘威倫已經退役。此外，已行使自由球員權利，且每再滿4個球季的再取得資格選手，有陳鏞基、林智勝、王勝偉、賴鴻誠。
另外，加入聯盟時大學就讀滿4年以上者，年資累積8個球季就可以取得自由球員資格，分別有謝榮豪、許基宏、詹子賢、林岱安、林哲瑄、高國麟、李宗賢、藍寅倫、王躍霖。
根據中華職棒聯盟規章，取得自由球員資格選手欲行使該年度之自由球員權利時，須於公告日後隔日起算7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利之意願。球員在宣告行使自由球員權利後，可以與包含原球團在內的任何球團進行交涉。
聯盟也在今天公告，味全龍隊外國籍球員伍鐸（Bryan Woodall），依聯盟規章第8章第6條與第9章第17條規定，取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格。（編輯：李亨山）1131030
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