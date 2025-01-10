統一獅公布教練團陣容 潘威倫任二軍投手教練

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒統一獅隊今天公布新球季教練團陣容，去年引退的潘威倫擔任二軍投手教練，高國慶則是擔任二軍首席教練，另外剛卸下球員身分的唐肇廷、傅于剛轉任教練職務。

獅隊表示，去年高國慶及潘威倫正式引退後，新球季加入教練團團隊，其中高國慶擔任二軍首席教練，潘威倫擔任二軍投手教練一職。另外，今年統一獅隊唐肇廷與傅于剛將卸下球員身分，轉任教練一職，唐肇廷擔任二軍打擊教練，傅于剛擔任基地教練一職。

去年下半季加盟統一獅隊、協助投手群調整的投手教練霍斯曼（Vince Horsman），續聘擔任一軍投手教練。原二軍投手教練廖文揚轉情蒐，而情蒐蔡萬霖轉球探，原球探高建三合約到期不續聘；二軍體能教練凃壯勳因個人生涯規劃，申請離隊。

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獅隊新球季一軍教練團陣容分別為總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊統籌教練馬修爾（Justin Mashore）、打擊教練潘武雄、一二軍打擊教練兼跑壘教練郭俊佑、投手教練霍斯曼、牛棚教練羅錦龍、守備統籌教練玉木朋孝、守備教練周廣勝、外野教練兼跑壘教練莊駿凱、捕手教練陳俊輝、體能教練吳秉軒。

今年統一7-ELEVEN獅第一階段春訓將於明天於台南棒球場正式開始，之後球隊將前進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場、進行春訓訓練，連續2週的週六、週日春訓訓練將免費開放球迷進場，並在週六、週日下午舉辦統一獅球星擊掌及簽名會活動，感謝球迷進場力挺獅子軍春訓。（編輯：管中維）1140110