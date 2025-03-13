加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

中職熱身賽雄鷹單局灌9分 魔鷹演猛打賞勝桃猿

2025/3/13 21:47（3/13 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒13日在嘉義市棒球場舉行官辦熱身賽，台鋼雄鷹隊全場敲出12支安打，其中洋砲魔鷹（Steven Moya）有3安猛打賞演出、包辦2分打點，助隊以10比1擊退樂天桃猿隊。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月13日
中華職棒13日在嘉義市棒球場舉行官辦熱身賽，台鋼雄鷹隊全場敲出12支安打，其中洋砲魔鷹（Steven Moya）有3安猛打賞演出、包辦2分打點，助隊以10比1擊退樂天桃猿隊。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒今天在嘉義市棒球場舉行的官辦熱身賽，由台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交手，雄鷹全場敲出12支安打，其中在6局上灌進9分，洋砲魔鷹有猛打賞演出，終場以10比1擊退桃猿。

桃猿隊在5局下靠著馬傑森、成晉連2棒敲出二壘安打，率先攻下1分。

不過6局上桃猿投手群邱駿威、劉昱言、温展樂都壓不住雄鷹打線，胡冠俞敲三壘安打後，紀慶然再敲安打送回1分，接著藍寅倫靠著失誤上壘，顏郁軒、王柏融分別獲四壞、觸身保送，之後魔鷹（Steven Moya）、曾昱磬、吳念庭、林家鋐、紀慶然都敲出安打，單局灌進9分。

7局上雄鷹隊的王柏融敲出二壘安打後，魔鷹再補上安打添1分，終場雄鷹就以10比1擊退桃猿隊。此戰雄鷹一共敲出12支安打，其中魔鷹5打數敲出3安猛打賞，包辦2分打點；另外桃猿團隊出現3次守備失誤。

google news透過 Google News追蹤中央社

雄鷹今天推出日籍洋投吉田一將先發，用56球投5局，僅被敲出3支安打，投1次保送、1次三振，失掉1分；接著黃紹睿、許育銘、伍祐城、張誠恩接連登板，都沒有失分。

桃猿隊先發投手威能帝（Pedro Fernandez）則是用54球投4.2局，僅被敲1支安打，沒有出現保送，送出3次三振，沒有失分。（編輯：陳政偉）1140313

#王柏融
#中華職棒
#中職
#桃猿隊
#樂天桃猿
#台鋼雄鷹
#紀慶然
#威能帝
#熱身賽
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將為女神李珠珢辦加盟記者會 4/2應援初亮相
74
更多編輯台推薦新聞：