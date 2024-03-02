讀賣巨人VENUS喊小籠包好吃 體驗台式應援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北2日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」場邊啦啦隊也是焦點，讀賣巨人隊啦啦隊VENUS隊長伊藤Ruuna受訪，直誇中信兄弟啦啦隊可愛腿又細，談起台灣美食，VENUS一口同聲喊「小籠包好吃」。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」在台北大巨蛋舉行，今天首戰與中信兄弟交手，明天將與樂天桃猿隊交手，除了場上競技，場邊啦啦隊也是「嬌點」。

讀賣巨人啦啦隊VENUS隊長伊藤Ruuna受訪談起日式應援的魅力表示，每一支舞都是配合選手安排，也會表演的很精采、請大家期待。

今天賽前讀賣巨人啦啦隊VENUS和中信兄弟啦啦隊Passion Sisters有一同彩排，伊藤Ruuna表示，目前私下還沒有特別互動，但看到兄弟的啦啦隊VENUS成員都驚呼怎麼可以這麼可愛、腿這麼細，覺得很驚訝。

中信兄弟與讀賣巨人球員場上競技，被問起啦啦隊會不會也有較勁的感覺，伊藤Ruuna笑說也有不能輸的決心，很期待可以跟台灣的啦啦隊一起跳舞。

伊藤Ruuna表示，去年有跟台灣啦啦隊一起表演的機會，但平時日職啦啦隊都是在球場上跳舞，不是在應援舞台上，第一次站上觀眾席旁的應援台很期待，也有配合表演的場地編排舞蹈，幾乎都是全新的舞蹈、請大家期待。

談起台灣美食，巨人啦啦隊VENUS齊聲喊出「小籠包」，用中文直呼「好吃」。（編輯：陳政偉）1130302