讀賣巨人交流熱潮 今村司盼替台好手打造「日本夢」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）日職讀賣巨人來台交流賽2場比賽炒熱話題，球團社長今村司把眼光放得很遠，希望亞洲整體棒球環境提升，也希望幫助台灣好手打造「日本夢」，不再只夢想大聯盟，可以選擇到日本發展。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」 在台北大巨蛋舉行，讀賣巨人隊昨天與中職中信兄弟隊交手，今天與樂天桃猿隊交手，昨天比賽湧入3萬7890名觀眾，改寫台灣棒球史上單場最多觀眾人數紀錄，今天比賽也有3萬890名觀眾入場。

巨人球團社長今村司受訪表示，此次交流賽看到的不只是巨人隊的收穫，更希望藉此炒熱亞洲整體棒球話題，也透過比賽看到台灣棒球越來越強。

今村司表示，包括今天有到場的台灣退役球星郭泰源、開球嘉賓呂明賜、姜建銘，都是過去曾在日職寫下傳奇的球星，但近幾年比較少看到台灣球員在日職發光發熱，「希望替台灣球員打造日本夢」。

今村司提到，台灣有很多資質很好的高中球員，但很多人目標都是往美國職棒發展，台日球員無論文化、身體素質等都比較相近，巨人有90年悠久歷史，有很完整的育成系統，希望讓台灣球員對日本職棒更有興趣，可以選擇到日本發展，取得成功後再回到台灣，帶起整個亞洲棒球環境的興盛。

今村司提到，世界棒球經典賽是美國職棒主導的全球性一級賽事，日本近年先後拿下東京奧運金牌、經典賽冠軍，證明日本棒球實力不輸美國，期待不僅是經典賽，透過亞洲棒球錦標賽也可以讓亞洲球隊交流更頻繁，讓日本、台灣、韓國等亞洲地區整體棒球素質更提升。（編輯：張雅淨）1130303