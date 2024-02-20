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12強賽台灣總教練3月決定 中職推舉現役教練

2024/2/20 11:55（2/20 12:36 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）世界棒球12強賽將在今年11月開打，中職昨天與中華民國棒球協會召開協調會，中職秘書長楊清瓏表示，預計在3月初召開選訓會選出台灣隊總教練，中職推舉人選以現役一、二軍教練為方向。

第3屆世界棒球12強賽將於11月開打，中職先前就已經開始情蒐作業，昨天也與棒協召開協調會，中職秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問表示，會議中談了很多細節，包括依照過往教練、球員出場費用彼此溝通。

楊清瓏表示，會議中討論選訓事宜，會請棒協推薦選訓委員，至於棒協是否要推薦總教練人選，也會請他們一併討論思考。

至於中職這邊已經有推舉的總教練人選，但楊清瓏表示，人數、考量目前都還沒辦法對外透露，只能確定大原則是現役中職一、二軍教練，非現役教練暫不考慮。

2015年首屆世界棒球12強賽台灣隊總教練為郭泰源，2019年第2屆12強賽總教練則為洪一中。（編輯：張雅淨）1130220

#中華職棒
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