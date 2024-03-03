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巨人交流賽第2場3萬人進台北大巨蛋 30分鐘完成疏運

2024/3/3 21:13（3/3 21:28 更新）
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日本職棒讀賣巨人隊3日晚間在台北大巨蛋跟中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，吸引超過三萬名觀眾入場，賽後球迷陸續散場，秩序大致良好。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
日本職棒讀賣巨人隊3日晚間在台北大巨蛋跟中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，吸引超過三萬名觀眾入場，賽後球迷陸續散場，秩序大致良好。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北3日電）台北大巨蛋今天迎接第2場讀賣巨人交流賽，吸引3萬890名球迷共襄盛舉，創下台灣棒球史上第2高觀眾人數紀錄，台北市交通局則在比賽結束後30分鐘宣布完成疏運。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」次日賽程登場，由樂天桃猿隊與巨人隊切磋，中場統計共湧入3萬890名觀眾。

台北大巨蛋下午2時開放進場，警方告訴中央社記者，今天的人、車潮相對平日少，又比昨天少約1/4，加上沒下雨，大部分民眾都搭乘大眾運輸出門，大巨蛋周邊直到下午5時球賽開打前已少見行人及車輛。

記者現場觀察，大巨蛋停車場的汽車位在開打時已滿位，機車位使用量也達945格；內部動線部分，儘管仍有民眾迷失方向、找不到座位，相比昨天順暢許多。

至於昨天遭譏「4DX體驗」的漏水處，今天水量明顯下降，僅剩些微滴水，積水的地板旁持續擺著「小心地滑」警告牌。

遠雄集團副總經理楊舜欽接受媒體聯訪時表示，天花板漏水部分今天有明顯改善，動線則考量開場前到地下1樓購買食物的需求較高，並配合主辦單位規劃，將內部手扶梯全數部分暫停使用、部分僅向下運轉，散場時也會調整因應。

球賽約至晚間近7時40分結束，來自新北市的廖姓夫妻表示，因為擔心人流過多且想看球員熱身，下午2時許就帶著小孩入場，對於整體場地指引和如廁清潔度都給予好評，而部分時段出現瞬間人潮屬正常，就連日本巨蛋也難避免此情況。

首次到大巨蛋看球賽的黃姓男民眾則說，下午4時許入場時，因為人潮相對多，入口處稍顯混亂，但入場指引明確可迅速找到座位，整體規劃較預期設想要好，且因為家住雲林，為避免人潮和趕車，所以提早離場。

停車場在球賽結束約5分鐘後開始出現車流，現場派駐警方和義交協助指揮。警方指出，昨天散場時因號誌故障，忠孝東路4段左轉車流略微堵塞，今晚周邊道路大致順暢。

台北市交通局同樣表示，進、散場時段車流順暢，並未對周邊道路或社區造成影響，且僅花費約30分鐘便完成散場疏運，感謝民眾配合。（編輯：李錫璋）1130303

日本職棒讀賣巨人隊3日晚間在台北大巨蛋跟中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，吸引超過三萬名觀眾入場，賽後球迷陸續散場。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
日本職棒讀賣巨人隊3日晚間在台北大巨蛋跟中華職棒樂天桃猿隊進行交流賽，吸引超過三萬名觀眾入場，賽後球迷陸續散場。中央社記者王騰毅攝 113年3月3日
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