矢野謙次誇陽岱鋼天賦佳 透露與王柏融有台語密語
2024/3/3 15:53（3/3 17:02 更新）
（中央社記者謝靜雯台北3日電）讀賣巨人來台交流賽首戰擊敗中信兄弟，巨人打擊教練矢野謙次認為巨人隊打者應變不錯。矢野謙次與王柏融有交集，稱讚王柏融是貼心的孩子，也透露兩人密語是台語的「輕鬆來」。
「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」讀賣巨人隊昨天以4比1擊敗中信兄弟，巨人隊打擊教練矢野謙次稱讚兄弟隊投手群無論球路、速度都不錯，第一次要對決很難攻下，巨人隊打者應變不錯，就算不是打出安打，擊球內容也不錯。
矢野謙次球員時期待過讀賣巨人、北海道日本火腿鬥士隊，結束球員生涯後轉任教練，去年改任火腿隊球探，後來受巨人隊總教練阿部慎之助邀約，決定接下巨人隊打擊教練。
從球員、球探到打擊教練身分的轉換，矢野謙次表示，球探資歷對於教練的工作幫助很大，球探需要掌握很多選手，從觀察、了解到幫助球隊選到想要的好手，有這樣的經歷後，可以更了解選手，從身家背景、棒球生涯都可以掌握，對於指導選手也有很大幫助。
矢野謙次表示，擔任教練時給球員建議通常會提出很多個不同方案，透過跟球員討論找到最合適的方法，要先了解球員的心情和狀態，才可以協助球員做出最好的決定。
矢野謙次過去也與台灣好手陽岱鋼、王柏融有接觸，他表示，兩人都是個性很好、態度認真的球員，陽岱鋼的運動能力很好、天賦佳，求勝的企圖心很強烈。
矢野謙次也提到，王柏融旅日時期，雖然語言不通，但一直嘗試想要融入，可惜一軍沒有持續留下好成績，但在二軍還是很努力，就算表現不好也不會放棄機會。
矢野謙次也透露此次來台王柏融透過經紀公司送鳳梨酥和茶葉，對於曾經合作幫助過的人都懷著感恩的心，是很好的孩子，也透露和王柏融的「暗語」，只要王柏融上場打擊前就會用台語跟他說「輕鬆來」。（編輯：張雅淨）1130303
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