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王柏融坦言先前揮棒變保守 藉比賽調整節奏

2024/4/4 21:09（4/4 22:20 更新）
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中華職棒「台鋼大王」王柏融4日轟出台鋼雄鷹隊史首轟，一度幫助球隊追平中信兄弟，賽後王柏融也開心與首轟球合影。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月4日
中華職棒「台鋼大王」王柏融4日轟出台鋼雄鷹隊史首轟，一度幫助球隊追平中信兄弟，賽後王柏融也開心與首轟球合影。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月4日
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）「台鋼大王」王柏融今天轟出台鋼雄鷹隊史首轟，球團用實戰球棒等物與球迷換到首轟球。賽後王柏融表示，雖然先前因為經歷過很多事變得比較保守，不過可以藉由比賽慢慢調整。

雄鷹隊今天作客台北大巨蛋與中信兄弟交手，5局上王柏融轟出左半邊2分全壘打，一度幫助球隊追平，這也是雄鷹隊史首轟，開轟後王柏融興奮握拳，下個半局上場守備時，也與左外野雄鷹球迷開心互動，不過最終雄鷹以3比5落敗。

當下撿到首轟球的球迷，賽後雄鷹球團用王柏融的實戰簽名球棒、實戰簽名打擊手套、簽名球2顆與球迷交換，如今雄鷹隊史首球、首安、首分、首盜、首勝及首轟等紀念球都已蒐集起來。

賽後王柏融談到開轟的打席時表示，「剛好喜歡的球就揮擊，節奏有對就有勇氣地去揮棒，也有好的結果。」不過王柏融坦言，自己沒有想過會敲出隊史首轟，「運氣比較好。」

王柏融在官辦熱身賽25打數僅敲出3支安打，不過昨天敲出致勝安打、獲選為單場MVP，今天又開轟。王柏融說：「之前一直沒有好表現，大家都說是因為壓力造成的，不過是因為經歷過很多事情影響到自己想法，變得比較保守一點。」

不過王柏融指出，現在藉由比賽慢慢調整揮棒、節奏，「每天、每天比賽會比較熟悉，有一場沒一場、一天打一次的話比較不會有那個感覺。」（編輯：李亨山）1130404

中華職棒「台鋼大王」王柏融（左）4日轟出台鋼雄鷹隊史首轟，賽後球團用王柏融的實戰簽名球棒、實戰簽名打擊手套、簽名球2顆，與撿到全壘打球的球迷（右）交換。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月4日
中華職棒「台鋼大王」王柏融（左）4日轟出台鋼雄鷹隊史首轟，賽後球團用王柏融的實戰簽名球棒、實戰簽名打擊手套、簽名球2顆，與撿到全壘打球的球迷（右）交換。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月4日
#王柏融
#台鋼
#雄鷹隊
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