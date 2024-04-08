桃園棒球場草皮不佳賽事延期 將調整砂層再植栽

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）中職今天再度到桃園棒球場場勘，因左外野局部草皮狀況不佳及積水狀況，16及17日主場賽事確定延賽。桃園市體育局今晚表示，後續將再調整砂層重新植草，經中職確認安全才啟用。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，中華職棒會長蔡其昌3月11日曾到現場會勘。桃猿隊本季主場首戰在3月31日，但因整修趕不及中職球季開打，樂天桃猿隊開季前6場主場比賽分別移往新莊、天母及台北大巨蛋舉行。

中職下午邀集體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往棒球場勘查，有關球場外野看台地坪、座椅更新等都沒問題，內、外野草皮狀況雖較3月中勘查改善，但仍不符合賽事標準，左外野區域有積水造成場地軟爛狀況。

現地勘查結果，因球場草皮生長狀況仍不佳等狀況，桃猿4月16、17日的桃園棒球場主場賽事確定無法如期開打將延賽，待18日再度場勘後才能確定後續測試賽的安排。

對此，體育局晚間發布新聞稿表示，球場經中職聯盟勘查後認為，草皮密度已有大幅改善，但為使草皮達到能提供穩定安全的賽事環境，關鍵仍需仰賴更多氣溫較高的生長日數。

針對左外野部分區域積水情況，體育局指出，經過初步研判，勘查前仍有雨勢，應是生長不佳草皮腐爛後堵住積水，導致降雨無法順利排出，為求慎重，體育局與樂天球團後續將再次進行砂層調整，重新植草。

體育局表示，日前針對草皮增加施肥次數及添加生長激素已見成效，後續將持續維持相同強度，讓草皮生長順利，待草皮補強並通過中職複勘確認場地狀況無虞後，即由中職安排測試賽，確認是否達到比賽狀態。

有關球場優化工程，體育局指出，自動工以來，都充分採納各界專家建議，包括特邀抵台的日職場務專家，樂天桃園球場也會依照2023年中職公布的球場檢測新標準辦法檢測，經過中職確認場地安全無虞後才能啟用。（編輯：戴光育）1130408