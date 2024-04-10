桃猿原延期賽事換球場打？球團：正在場地聯繫

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）桃園棒球場今年因修繕工程延宕，中職樂天桃猿隊遲遲無法使用，16、17日延賽引發爭議，聯盟昨天提供斗六、台南球場供桃猿選擇，球團今天公告，正在進行場地聯繫，請球迷稍待。

樂天桃猿隊本季前6場主場賽事，已經分別換到新莊、天母及台北大巨蛋，經過中職場勘後，16、17日桃猿隊主場賽事也無法如期在桃園棒球場舉行，且因桃猿隊回報借不到其他場地而延賽，引起球迷反彈。

客場球隊統一獅昨天發出公告，主動表達可以出借台南球場。聯盟昨天也再發公告，經協調後斗六棒球場如有需求，球隊願意調整練球時間，配合樂天賽事進行；台南球場獅隊也願意協助，不過須配合調整二軍賽事場地，聯盟已將斗六、台南2個可使用棒球場選項提供給樂天球團選擇。

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經過一個晚上，桃猿球團今天發出公告，「關於16、17日的賽事，樂天桃猿正在進行場地聯繫，敬請球迷稍待。」桃猿球團指出，中職預計將於18日再次赴桃園檢測，26日起的桃園例行賽，將根據聯盟複檢結果決定，售票時程將另行公布。

桃猿球團表示，「因受球場改建影響，多次變更售票時間，造成球迷不便再次表達深深歉意。樂天桃猿將持續與施工廠商配合並提供協助，讓桃園球場能夠儘快順利開賽。」（編輯：張雅淨）1130410