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桃猿開季無法「回家」 古久保健二：考驗球員精神力

2024/3/25 20:46
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職樂天桃猿隊因主場桃園棒球場整修，開季前6場比賽無法「回家」，總教練古久保健二坦言過去在日職沒遇過，這種狀況考驗球員「精神力」，開季前會在桃園青埔球場安排練球。

桃園棒球場整修趕不上中職開季，開季桃猿隊前6場主場賽事變更，流浪新莊棒球場、天母棒球場和台北大巨蛋，古久保健二表示，對球員來說心情上可能會受到影響，沒有回到家的感覺，可能也會有點不穩定。

古久保健二提到，日職球季可能會有1、2週的客場遠征，接著再回到主場比賽整週，但沒遇過因為主場整修趕不及開季的狀況。

桃猿隊今天與富邦悍將比賽結束後、官辦熱身賽賽程結束，接下來至30日中職開幕戰前球員練球行程，古久保健二表示，會安排在桃園青埔棒球場舉行。

古久保健二也提到，從去年球季末開始就有一些球隊負面的消息，就看球員怎麼調適，在跟平常不同的條件下，有沒有不被動搖「精神力」，相信球員可以做得到。（編輯：張雅淨）1130325

#古久保健二
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