雄鷹主場開幕戰5日登場 洪一中等4職棒元老齊聚

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職重回6隊規模，新軍台鋼雄鷹隊將在5日於澄清湖棒球場進行主場開幕戰，球團今天表示，當天賽前會由洪一中、林振賢、杜福明及林百亨擔任特別嘉賓，向職棒元老致敬。

雄鷹隊球團表示，35年前中華職棒開打，職棒元年開幕日進行了兄弟對統一、味全對三商2場比賽，總計吸引超過2萬名觀眾。當天出賽的選手仍有許多人在中華職棒打拚，雄鷹球團特別於主場開幕戰邀請他們齊聚，向他們致敬，並接受現場球迷的掌聲以及喝采。

開幕日特別嘉賓包括台鋼雄鷹一軍現任總教練洪一中，當時他在職棒元年開幕戰擔任兄弟象隊第3棒；以及雄鷹二軍總教練林振賢，當年他在元年開幕日效力三商虎隊先發第6棒。

另外還有雄鷹球探長杜福明，當年他是開幕戰統一獅隊先發投手，也是中華職棒史上第1名勝利投手；最後是雄鷹客座捕手教練林百亨，元年開幕戰他是象隊的第7棒。

同時雄鷹球團也表示，開幕戰當天球團特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球，作為首場賽事的比賽用球。（編輯：龍柏安）1130403