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悍將高國麟帶4歲兒子開球 盼未來不打棒球讀電機系

2024/4/13 18:55（4/13 19:06 更新）
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中華職棒富邦悍將隊13日在新莊主場舉辦主題日「小小世界」，球員陳真（左）、李宗賢（中後）、高國麟（右）帶著孩子一同開球。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月13日
中華職棒富邦悍將隊13日在新莊主場舉辦主題日「小小世界」，球員陳真（左）、李宗賢（中後）、高國麟（右）帶著孩子一同開球。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月13日
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）富邦悍將今天舉辦「小小世界」主題日，球員陳真、李宗賢、高國麟帶著小孩一同開球；高國麟4歲兒子架勢不錯，他卻沒打算讓兒子接承衣缽，反而設定未來要讓小孩讀電機系。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，推出「小小世界」主題日，讓爸爸媽媽帶小孩到球場「放電」。

今天開球嘉賓分別由球員陳真帶著雙胞胎女兒陳霏、陳允，李宗賢帶著兒子朗朗，高國麟也帶兒子天騰開球；高國麟的兒子架勢不錯，他透露兒子有先找影片模擬過。

高國麟表示，今天受邀開球有先問過兒子意願，但不希望兒子走棒球路，雖然兒子從小耳濡目染對棒球有興趣，「但我覺得他比較適合讀書，也對讀書有興趣。」

高國麟平時會陪兒子玩棒球，同時也有買一些電機相關的玩具讓兒子摸索，他有感而發，走棒球路很辛苦，「問10個職棒球員可能全部都不希望兒子走同樣的路，打棒球沒有這麼簡單」，除了努力還要運氣才能有機會。

高國麟開季打擊狀況沒有特別好，昨天與樂天桃猿隊比賽敲出本季首轟，他表示，狀況都有維持住，只是開季前幾場比賽沒有固定先發、比較難調整，近幾場先發出賽調整不錯，有比較好的攻擊結果。

高國麟表示，昨天打到球就知道是全壘打，比賽前半段就開轟，有分數也讓投手可以比較有安定感，後面大家也打得很好。（編輯：龍柏安）1130413

#陳真
#李宗賢
#高國麟
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