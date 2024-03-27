調整訓練方式高國麟熱身賽敲3轟 悍將擊退雄鷹

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職官辦熱身賽進入最後一天，在新莊棒球場的賽事，富邦悍將高國麟在第2局就開轟，春訓調整訓練方式收到成效，加上台鋼雄鷹全場出現4次失誤，終場悍將以9比1獲勝。

2局下悍將的申皓瑋靠著游擊手曾子祐失誤上壘，高國麟再從笠原祥太郎手中轟出2分砲；4局下悍將趁著游擊手失誤攻占一、二壘，蔣智賢敲安打送回1分，之後高國麟選到保送，張進德擊出1打點滾地球，陳真再敲安打帶有2分打點，取得6分領先。

雄鷹隊在6局上追回1分，不過悍將在下個半局也回敬1分，靠著陳真、王念好敲安打，及中外野手陳文杰傳球失誤得分，7局下再攻下2分，終場悍將就以9比1擊退雄鷹，官辦熱身賽戰績7勝2敗1和。

高國麟17日在台北大巨蛋開轟，加上23日及今天的全壘打，官辦熱身賽一共擊出3轟，賽後他表示，「身體狀況還不錯，希望能繼續維持。」高國麟指出，今年春訓時有針對發力方式做調整，與教練陳連宏做了很多討論，調整訓練方式後有收到成效。

悍將此戰全場敲出9支安打，並靠著對方4次失誤攻下9分，總教練陳金鋒表示，「今天打擊做得不錯，有確實擊球，選球做得很好，得點圈打擊也掌握得不錯，希望季賽可以延續下去。」

悍將先發投手戈威士（Keyvius Nathaniel Sampson）此戰用59球投4局，被敲2支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分，奪下勝投。（編輯：陳政偉）1130327