悍將官辦熱身賽維持不敗 鋒總點出重整期繼續努力
2024/3/17 21:40
（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊官辦熱身賽狀況不錯，今天與中信兄弟交手團隊13支安打攻勢串聯、高國麟開轟，目前熱身賽4連不敗，但總教練陳金鋒認為球隊在重整期，還需要努力。
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋與中信兄弟交手，投打都有不錯表現，高國麟2局上敲出團隊大巨蛋熱身賽首轟，申皓瑋單場敲3安，池恩齊也有一支清壘三壘打、貢獻3分打點，終場以12比1搶勝，熱身賽戰績3勝1和、維持不敗。
悍將總教練陳金鋒表示，年輕球員表現不錯，也提到球隊目前處於「重整時期」，球員表現好要對自己更有信心，想辦法把最好的一面展現出來。
至於熱身賽狀況不錯，陳金鋒則表示，現在說還不準，大家都還在調整階段，年輕球員在這過程中需要學習的地方還很多，相信大家會越來越好，會持續努力。
至於今天先發投手陳仕朋狀況不錯，投5局僅失1分、拿下勝投，是否會安排投開季球隊首戰或者主場開幕戰，陳金鋒表示，交由投手教練安排，透過熱身賽觀察後會再跟投手教練討論。（編輯：張雅淨）1130317
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