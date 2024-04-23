羅戈6局優質先發率悍將2連勝 主場摘MVP尬舞

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）中職富邦悍將隊洋投羅戈今天6局只失1分，加上王正棠敲出2分砲，悍將以4比1擊敗台鋼雄鷹、奪2連勝。羅戈首度在主場拿MVP卻有點小尷尬，因不擅長跳舞只能試著跟上啦啦隊舞步。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹，洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）1局上2人出局後被雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出陽春砲，接著又投出觸身球保送、被敲安打，但及時回穩、沒有再掉分數。

羅戈2局過後回穩、沒再失分，今天總計用92球投6局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、奪下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將2局下靠著失誤、戴培峰、林哲瑄接連安打送回追平分，5局下李宗賢、王勝偉都敲出安打，1人出後范國宸高飛犧牲打送回超前分，7局下王正棠補上2分砲，為個人本季第2轟，幫助球隊多添保險分。

悍將總教練陳金鋒表示，羅戈今天狀況不錯、比上一場好。悍將開季戰績不佳，但近期有好轉，近10場比賽拿下6勝，陳金鋒也提到，投手、打者都慢慢上軌道，就會不像一開始落差這麼大。

羅戈本季首度投到6局，他表示每天都有調整，對中職打者的熟悉度提高，今天首局對魔鷹的打席，先用直球挑戰，被魔鷹打成全壘打也是今天比較失誤的打席，希望之後調整會有好的結果。

羅戈首度在主場奪下MVP，賽後接受主場MVP訪問，也秀出MVP舞蹈，他笑說不是很會跳舞，就是試著跟上啦啦隊女孩的舞步。（編輯：龍柏安）1130423