江國豪8.1局失1分優質先發 悍將中止4連敗

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職富邦悍將今天與樂天桃猿隊交手，悍將投手江國豪8.1局失1分優質先發、李宗賢敲出個人本季首轟，悍將以7比1搶勝、中止近期4連敗，江國豪本季首度獲選單場MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，悍將本土投手江國豪今天先發表現神勇，開賽連抓11個出局數，直到4局下2人出局後對梁家榮投出四壞保送，才首度讓人上壘。

不過江國豪沒有亂了陣腳，隨後他再讓朱育賢敲出滾地球出局、沒讓桃猿隊延續攻勢。

江國豪5局下被敲出安打、但沒有失分，8局下被嚴宏鈞敲出二壘打，接著連飆2次三振、化解危機，9局下先投出四壞保送，1人出局後被朱育賢敲出二壘打失掉1分後退場，林旺熙接替登板，抓下最後2個出局數、替球隊守住勝利。

江國豪今天總計用122球投8.1局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發奪下個人本季第4勝，單場122球、8.1局投球數，都是中職生涯個人單場新高，獲選單場MVP。

悍將隊2局上靠著保送、池恩齊、王念好接連安打先馳得點，5局上靠著失誤、保送、接連滾地球、失誤再跑回1分，戴培峰補上二壘打送回2分。

7局上悍將隊靠著董子恩安打、接連四壞保送攻佔滿壘，陳真、池恩齊接連高飛犧牲打，悍將單局再添2分，8局上李宗賢敲出陽春砲，助悍將順利奪勝。（編輯：龍柏安）1130608