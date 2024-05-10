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兄弟對決池恩齊吞K 看到哥哥吳俊偉偷笑回撥電話

2024/5/10 18:55
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（中央社記者謝靜雯新北10日電）富邦悍將野手池恩齊終於在一軍場上與哥哥吳俊偉投打對決，但被三振，回想那個打席還是起雞皮疙瘩，場上誰都不想輸、展現最好一面對決，也笑說看到被三振後哥哥偷笑，還是氣到回撥電話。

中職富邦悍將隊5日與中信兄弟交手，終於等到球迷期待的兄弟對決畫面，9局上兄弟換上投手吳俊偉登板，2人出局後與弟弟悍將隊野手池恩齊對決，兄弟首度對決哥哥占上風投出三振。

池恩齊今天賽前受訪表示，兩人差4歲、業餘時期也幾乎不會對到，中職一軍首次對決，上場時大家都在鼓掌，那個畫面從來沒有想像過、覺得很不可思議，「看著哥哥的臉有點想笑，但有忍住，上場不想要輸給他。」

池恩齊吞下三振，他笑說感覺哥哥前幾場出賽都沒有催特別快，對自己打席最快飆到152公里（紀錄上是151公里），但很樂見這樣的對決張力，大家都拿出最好的實力場上競技、誰也不想輸。

池恩齊那場比賽有發生失誤，他透露賽後哥哥有打電話來，怕他因為失誤自責，還不忘補充被哥哥三振當下蠻生氣的、有大喊一聲，下一局延長賽上場跑壘有眼神交流，賽後接到哥哥電話，但回頭重新看影片，發現哥哥三振後有偷笑更生氣，所以有再打給哥哥。

期待這麼久的兄弟對決，池恩齊直言很感動，進到職棒後不少人認為兄弟長得很像，他也表示：「我覺得我們不像，在場上他是他、我是我。」（編輯：陳政偉）1130510

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