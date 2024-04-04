投手超時出手沒判壞球 中職承認是判決瑕疵

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職昨天在台北大巨蛋的賽事發生投手計時爭議，台鋼雄鷹投手賴鴻誠在時間歸零後出手卻沒有被判壞球，對此中職秘書長楊清瓏今天坦言這是滿大的判決瑕疵，會對裁判考核扣分。

中職本季投手出手秒數限制有新規定，壘上無人20秒、壘上有人25秒內必須出手，而且沒有警告制度，只要超時就計1顆壞球。

不過昨天在大巨蛋的賽事，7局下兄弟攻占滿壘、僅1分落後時，雄鷹投手賴鴻誠對上兄弟岳政華的打席，時間歸0後出手並沒有被裁定壞球引爭議；另外在3壞球時，只剩2秒時捕手張肇元喊暫停，讓兄弟總教練平野惠一走出來詢問，最後兄弟沒辦法攻下追平或超前分。

中職秘書長楊清瓏今天表示，昨天賽後技術委員跟裁判有做檢討，檢視了影像，針對昨天超時裁判卻沒有裁定壞球，「其實這是滿大的瑕疵，對於裁判的考核方面一定會有扣分，也寫了報告出來，那個執法是瑕疵。」

至於連球員都疑惑的開始計時時間點，楊清瓏表示，若是球有擊出去的情況再回傳的情況下，要等打者進打擊區就定位之後，主審做動作才會啟動計時；但如果是球與球之間，投手接到球之後只要在投手丘就會啟動。

兄弟總教練平野惠一表示，「當下裁判有主動過來說計時器有些狀況，聯盟會盡量去處理。」對於今年上路的新規則，平野惠一指出，既然有這個規則，那就在限制裡面拿出最好的表現，「但有這個規則卻沒有很確實執行的話，會有模糊的地帶，選手都是賭上自己生涯的。」

針對計時器有問題的部分，楊清瓏則回應，「裁判昨天報告沒有講這一點，我會再問問看。」（編輯：李亨山）1130404