中職重播輔助判決是否調整 近日開總教練會議討論

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒例行賽重播輔助判決次數制度是否調整近期討論不斷，會長蔡其昌今天受訪表示，近日會詢問各隊意見、召開總教練會議，如果大家有共識，在公平原則下可以討論調整。

中華職棒目前重播輔助判決規定，正規9局每隊總教練有2次挑戰機會，延長賽可再增加1次，但今年球季有數次重播輔助判決挑戰次數在比賽前半段就已經花光，但比賽過程中仍遇到爭議判決，甚至是明顯誤判狀況，引起挑戰次數是否可調整的討論。

中職會長蔡其昌今天受訪表示，重播輔助判決的討論很多，大家的聲音他也有聽到，根據過往經驗，要調整規定，都是開季前總教練會議、領隊會議決定好，開季就開始執行，但只要6隊有共識，也可以討論是否季中就馬上修改。

蔡其昌表示，平常幾乎隨時會注意中職比賽，很多爭議判決也都有看到，是否有調整必要，會請中職秘書長楊清瓏召集各隊總教練討論研議，至於要怎麼修改，細節交給專業的判斷，大原則就是公平。（編輯：張雅淨）1130513