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兩度奪下美聯賽揚獎 強投克魯柏宣布退休

2024/2/10 17:08
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（中央社波士頓9日綜合外電報導）在美國職棒大聯盟MLB打滾13個球季的強投克魯柏（Corey Kluber）今天宣布退休，他曾兩度獲得美國聯盟賽揚獎殊榮，並投出過無安打比賽。

路透社報導，克魯柏於社群媒體發表長文，他寫道「每個篇章都充滿無價的經歷、傑出的隊友和忠實球迷的支持。球迷堅定支持總是讓我在投球時，能激發出最好的表現」。

現年37歲的克魯柏大聯盟生涯先後效力克里夫蘭印地安人（現為克里夫蘭守護者）、德州遊騎兵、紐約洋基、坦帕灣光芒和波士頓紅襪，13個球季共出賽271場，總計拿到116勝77敗，投手自責分率3.44。

克魯柏去年球季在紅襪隊出賽15場，其中9場擔任先發投手，繳出3勝6敗的成績，自責分率7.04。

他曾3度入選明星賽，並於2014年與2017年獲得美聯賽揚獎殊榮，2021年5月還投出無安打比賽。

克魯柏在長文中還寫道，「當我離開投手丘，我對於棒球的熱情仍堅定不移…我熱切期盼找尋機會，繼續以不同的身分為這項運動做出貢獻」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130210

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